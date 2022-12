Riiklik rämpspost: Ungari võimupartei levitab tervishoiuameti kaudu propagandat

2020. aasta detsembris lõi Ungari riiklik tervishoiuamet veebilehe, mille kaudu said kodanikud ennast Covid-19 vastu vaktsineerimisele registreerida. Ankeet sisaldas ka valikuvõimalust lisateabe saamiseks, raporteeris inimõigusorganisatsiooni Human Rights Watch.

«Pidasin kummaliseks, et kastis ei olnud märgitud, kas tulevased teated on koroonateemalised,» vahendas politoloogi Gabor Toka kommentaari The Economist.