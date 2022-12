TAUST ⟩ Elu Ukraina rindelinnades: elasid päeva üle ja ole juba õnnelik

Ukraina rindeäärsed linnad ripuvad enne talve humanitaarkatastroofikuristiku serval. Nii hiljuti vabastatud linnad kui need, mida on suudetud seni kaitsta. Nende linnade elanikel tuleb see talv vastu pidada tingimustes, mida on 21. sajandil raske ette kujutada.

Bahmutis veetsime kohapeal kaks ööd, mis olid harukordselt rahulikud. Ilm oli vihmane ja pilvealune, mis tähendas, et Vene lennuvägi ei saanud linna terroriseerida. Bahmutis elavad inimesed põhimõtte järgi: elasid päeva üle ja ole juba õnnelik. Laias laastus on talveks väikeste raudahjude jagamine ainus, millega riik neid seal praegu aitab. Lisaks muidugi sellele, et Ukraina armee tõrjub edukalt Venemaa rünnakuid.