LINDPRIIDE ÜKSUS ⟩ Ukrainal aitab idarinnet hoida relvanappuses ja käsuahelat vältiv kirju punt vabatahtlikke

Varsti juba kaheksa aastat on n-ö Santa üksus aidanud Ukrainal tugevdada rinnet Donbasi piirkonnas, nõudes, et seda tehakse samas nende enda seatud tingimustel.

«Motivatsioon on lihtne. Vaenlane on tulnud minu maale. Punkt. Rohkem motivatsiooni pole vaja,» selgitas AFP-le paksu, halliseguse habemega jässakas Regeša, kelle koodnimeks on Santa.

«Meile jaoks märgib edu see fakt, et me pole taandumas, vaid hoiame neist positsioonidest oma hammastega kinni,» lisas mees, tõmmates õrnalt järjekordse mahvi sigaretist, samas kui kaugusest oli kuulda plahvatamas vene suurtükimürske, mis panid maja aknad värisema.