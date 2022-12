USA esitles moodsaimat pommitajat B-21 Raider

Praegu asuvad Californias Palmdale'is asuvas tehases kuus B-21 katselennukit ja need on kokkupanemise erinevates etappides. Northrop Grumman ja USA õhujõud teatasid ühiselt selle aasta maikuus, et pommitaja B-21 esimene lend on kavandatud 2023. aastal.