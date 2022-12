USA lisas Kuuba, Nicaragua, Wagneri grupi usuvabaduse musta nimekirja

USA välisminister Antony Blinken ütles avalduses, et Wagner kanti nimekirja seoses osavõtuga rikkumistest Kesk-Aafrika Vabariigis, kus ligi aastakümne kestnud vaenutegevuses on vastamisi kristlased ja moslemid.

Kuuba ja Nicaragua on mõlemad esimest korda märgitud kui «erilist muret tekitavad riigid» iga-aastases ülevaates, mis võib tähendada seda, et kaks vasakpoolset riiki, mille vastu on niigi kehtestatud rida USA sanktsioone, võivad leida end uute sanktsioonide ees.