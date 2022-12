Holland kaalub välisüliõpilaste arvu piiramist

Hollandi ülikoolid on hädas välisüliõpilaste arvukusega, vahendas hiljuti Hollandi uudisteportaal Dutch News. Selle aasta suvel teatasid mitmed ülikoolid avalikult, et ei soovita välisriikidest Hollandisse õppima tulla enne, kui tal on õppimise ajaks kindel elukoht.