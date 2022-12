Peruu kuulutas ränga põua tõttu välja eriolukorra

Kõige rängemalt on põud tabanud Peruu lõunaosas asuvat Arequipa ja Puno piirkonda.

Riiklik meteoroloogiateenistus Senamhi ütles, et tegemist on ühe rängima põuaga viimase poole sajandi jooksul. Seda on võimendanud Vaikse ookeani ilmastikunähtus La Niña.