UKRAINA PÄEVIK 3.12: Bahmuti piirkonnas on olukord teravnenud ja tundub, et Ukraina väejuhatus suunas sinna reserve linna okupeerimise vältimiseks. Vene okupandid kaeblevad, et Luhanski suunal neid rünnatakse. Samas on neil ka suured kaotused Zaporižžja kandis.