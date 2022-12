Saksamaa sihib topeltkodakondsuse sisseviimist

«Minu arvates on topeltkodakondsuse kehtestamine võrdse kohtlemise põhimõtte seisukohast hädavajalik,» ütles Deutsche Wellele jurist ja migratsiooniekspert Ünal Zeran. «Paljud Türgi perekonnad, kes on Saksamaal elanud ja töötanud 40 aastat, tunnevad end diskrimineerituna, sest see võimalus on juba mitmetele teistele inimestele kättesaadav, kuid neile mitte.»