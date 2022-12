Protestidest haaratud Iraan kaotab kombluspolitsei

Naiste juhitud meeleavaldustel, mida võimud nimetavad mässuks, on alates 16. septembrist hukkunud sadu inimesi.

«Kombluspolitseil ei ole kohtuvõimuga mingit pistmist ja selle üksused on laiali saadetud,» ütles Iraani peaprokurör Mohammad Jafar Montazeri uudisteagentuuri ISNA teatel.

Riietumisreeglite väidetava rikkumise eest kinni võetud 22-aastane Mahsa Amin suri kombluspolitsei vahi all. Sellest ajendatud meeleavaldustel on naised põletanud oma pearätte ja hõikunud valitsusevastaseid loosungeid.

Hidžaabi kandmise nõuet on alates Amini surmast eiranud kasvav hulk Iraani naisi.

Kombluspolitsei ehk Gasht-e Ershad loodi äärmuskonservatiivse presidendi Mahmoud Ahmadinejadi ajal, et «levitada tagasihoidlikkuse ja hidžaabi kultuuri».

Teade nende laialisaatmisest tuli päev pärast seda, kui Montazeri ütles, et «nii parlament kui ka kohtusüsteem uurivad, kas seadust, mis nõuab naistelt pea katmist, on vaja muuta».

President Ebrahim Raisi ütles laupäeval teleusutluses, et Iraani vabariiklikud ja islami alustalad on põhiseaduslikult kinnistatud, «kuid põhiseaduse rakendamiseks on meetodeid, mis võivad olla paindlikud».