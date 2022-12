Rootsi eurosaadik: paremäärmuslaste võimu ligi laskmise suurim oht väljendub ELi tasandil

Kuna Karlsbro on Rootsi Liberaalide partei ainus esindaja Euroopa Parlamendis, on just tema sattunud Uueneva Euroopa fraktsioonis – Eestist kuuluvad sellesse Reformierakond ja Keskerakond – käivate arutelude keskmesse, kuidas peaks suhtuma liberaalsete jõudude koostöösse radikaalselt teistsugust poliitikat ajavate parteidega eri riikides. Kuigi arutati ka Liberaalide ja seega Karlsbro Uuenevast Euroopast välja heitmist, seda lõpuks ei juhtunud.