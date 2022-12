Iraani peaprokuröri väitel kaotati kurikuulus kombluspolitsei

Iraani peaprokurör Mohammad Jafar Montazeri teatas eile ootamatult, et riigi kurikuulus kombluspolitsei kaotati. «Sellel ei ole kohtuvõimuga mingit pistmist ja selle sulges sama amet, kes selle minevikus lõi,» lausus Montazeri pressikonverentsil, vastates küsimusele kombluspolitsei kaotamise kohta.

Pole selge, kas amet asutatakse uuesti teises vormis või mõne teise nime all. Iraani riiklikud uudisteagentuurid on edastanud, et surmanuhtlust ja õiguslikke samme «komblusreeglite» rikkumise eest ei kaotata.