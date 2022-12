Saksa meedia: Eesti jõudis HIMARS-ide ostuni Balti naabritest hiljem

TAZ kirjutab, et relvahanke enam kui 200 miljoni dollari suurune maht teeb HIMARS-idest Eesti kõigi aegade suurima relvaostu. Reedel sõlmitud leping hõlmab ka laskemoona, väljaõpet ning logistika- ja elutsüklilahendusi. Paketis sisaldub erineva efektiga rakette, mille laskeulatus on 70-st kuni 300 kilomeetrini.

«HIMARS-i raketiheitjad on uus oluline samm Eesti kaitsevõime arendamisel,» kinnitas kaitseväe võimeloome jaoskonna ülem kolonelleitnant Kaarel Mäesalu The Associated Pressile.