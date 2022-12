IGOR TARO UKRAINA PÄEVIK ⟩ Ukraina armee sõnul ei suuda okupandid Bahmutit okupeerida ega ümber piirata

UKRAINA PÄEVIK 4.12: ukrainlased on võtnud Vene okupantidelt Bahmuti kandis hoo maha, teevad vasturünnakuid Avdijivkast lõunas ning on läbi lõiganud Luhanski oblastis Svatovo-Kreminna maantee. Viimase osas on juba mitu päeva ootus, et külm võimaldab ukrainlastel edasi liikuda.