Haavisto: valitsus saatis parlamenti eelnõu Soome NATO-sse astumisest

Haavisto märkis, et Soome NATO-sse astumisega seonduva arutelu eduskuntas on õiguslikult juba võimalik.

Haavisto teatas eelmisel nädalal, et Ungari on lubanud ratifitseerida Soome ja Rootsi liikmelisuse veebruari alguses, vahendab Helsinkin Sanomat. Türgi ratifitseerimise ajakava ei ole veel teada, kuid juunis toimuvad riigis presidendi- ja parlamendivalimised, mille tulemusena on parlament kevadel valimispausil.