Lätis koguti 10 000 allkirja ministri- ja saadikupalkade külmutamiseks

«Tuleb silmas pidada, et riik jätab krooniliselt täitmata seadusega võetud rahalisi kohustusi, näiteks seoses kõrgharidusega. Kogu ühiskonna ja riigi jätkusuutlikkuse seisukohalt olulise valdkonna rahastust ei suurendata ja tõenäoliselt ei muutu see praeguse kriisi ajal. Sellises olukorras olgu valitsev eliit inimeste ja tööstustega solidaarne ja hoidugu oma isikliku sissetuleku suurendamisest, isegi kui see on seadusega ette nähtud,» öeldakse algatuses.