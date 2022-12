Rida pommiähvardusi põhjustasid üle kogu Horvaatia evakuatsioone

Politsei teatel sai mitu politseijaoskonda lühikese aja jooksul infot «anonüümsete teadete kohta lõhkeseadeldiste väidetavast paigaldamisest» paljudesse kohtadesse üle kogu riigi.

Ajakirjanduse teatel ei ole ühtki lõhkeseadeldist seni leitud.

Horvaatia ülemkohtu president Radovan Dobronić ütles riigitelevisioonile HRT, et sai pommiohust infot ajal, kui ta kohtus Ukraina ülemkohtu delegatsiooniga ning lisas, et talle tundus, et ähvardus oli seotud kohtumisega.

«Hetkel tundub see mulle sihilik,» ütles Dobronić. «Mu esimene mõte oli, et need on omavahel seotud. Info pommiohu kohta tuli 20 minutit pärast kohtumise algust.»

Anonüümsed ähvardused, mida on tehtud viimastel kuudel varemgi, tulid ajal, mil Horvaatia juhtkonnas käib debatt, kas ühineda lääne algatusega alustada Ukraina sõdurite väljaõpet. Horvaatia valitsus on valdavalt väljaõppe alustamise poolt, president Zoran Milanović aga vastu, öeldes, et see tähendaks Horvaatia otsest sekkumist sõtta.