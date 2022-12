Euroopa Komisjon: Ukraina jätkab viisavabaduse nõuete täitmist

Tegemist on viienda seirearuandega EL-i viisavabaduse kohta Ukraina, Albaania, Bosnia ja Hertsegoviina, Montenegro, Põhja-Makedoonia ja Serbia ning Gruusia ja Moldovaga, mis avaldati täna Brüsselis.

«Kõik asjast huvitatud riigid jätkavad viisarežiimi liberaliseerimise nõuete täitmist ja on teinud edusamme eelmise aasta soovituste elluviimisel. Aruandes keskendutakse sammudele, mis on astutud komisjoni eelmisel aastal neljandas aruandes viisade kehtimise peatamise mehhanismi raames antud soovituste rakendamiseks, et tagada viisavabadusrežiimi tingimuste jätkuv tagamine,» märgiti Brüsseli teates.