Selgus Oxfordi aasta sõna

Oxford Language seletab, et tegemist slängiterminiga, mida kasutatakse sageli väljendites nagu «in goblin mode» või «to go goblin mode» ning, et see tähendab käitumisviisi, mis on vabandamatult endakeskne, laisk, lohakas või ahne ja seda tavaliselt viisil, mis eirab sotsiaalseid norme või ootuseid.

«Arvestades just kogetud aastat, kõnetab «Goblin mode» meid kõiki, kes me tunneme end praegu veidi ülekoormatuna. On kergendav tunnistada, et me ei ole alati need ideaalsed isiksused, kellena meid julgustatakse Instagrammi ja TikToki voogudes esitlema. Seda on näidanud selliste platvormide nagu BeReal tõus, kus kasutajad jagavad iseendast redigeerimata pilte, jäädvustades tihtipeale hetki, kus oleme goblin olekus. Inimesed võtavad oma sisemise goblini omaks ja inimesed, kes valisid goblin mode aasta sõnaks annavad märku, et see mõiste on tõenäoliselt tulnud selleks, et jääda,» seletas Oxford Languages president Caser Greathwohl.