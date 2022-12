Lätist tegutseva Vene telekanali keelustamine «Tegemist on julgeolekuohuga»

«NEPLP oli veendunud, et TV Doždi juhtkond ei mõistnud iga üksiku rikkumise või rikkumiste kogumi olemust ja raskusastet,» selgitas nõukogu juht Āboliņš ja lisas, et Läti seadusi peavad järgima ja austama kõik.

Doždi peatoimetaja Tihhon Dzjadko selgitas Twitteris, et 1. detsembri saates «Siin ja praegu» kõlas saatejuhi lause: «Saatke meile sõnumeid aadressile army@tvrain.tv või kirjutage meile Telegrami. /.../ Loodame, et saame abistada paljusid sõjaväelasi näiteks varustuse ja lihtsalt elementaarsete mugavustega rindel.»

Dzjadko sõnul tekitas see lause vaatajas mulje, et telekanal Dožd osutab Vene väele abi.

«Sellega seoses on oluline märkida järgmist: telekanal Dožd ei ole tegelnud, ei tegele ega hakka tegelema Vene väe varustamisega ei rindel ega kaugemal. Postkast army@tvrain.tv on loodud pealtnägijatunnistuste kogumiseks Vene väe kuritegude kohta Ukrainas ning Venemaal kuritegeliku ja mõttetu mobilisatsiooni käigus toimunud rikkumiste kohta. Et eetris kuuldud fraas eksitab meie vaatajaid, otsustasime selle viivitamatult kordustest ja saate salvestusest eemaldada. Vabandame oma vaatajate ees,» kirjutas Dzjadko Twitteris.