Al Jazeera esitas tapetud ajakirjaniku kaasuse Rahvusvahelisele Kriminaalkohtule

Kataris baseeruv ringhääling teatas, et on avastanud uusi tõendeid Palestiina-Ameerika ajakirjaniku surma kohta 11. mail Iisraeli armee haarangus.

Al Jazeera märkis avalduses, et «uued pealtnägijate ütlused ja videokaadrid osutavad selgelt, et Shireen ja tema kolleegid langesid Iisraeli okupatsioonivägede otsese tule alla».

«Iisraeli võimude väide, et Shireen tapeti tulevahetuse käigus eksikombel, on täiesti alusetu,» teatas ringhääling.

ICC alustas mullu uurimist seoses sõjakuritegudega Palestiina territooriumidel, kuid Iisrael ei ole ICC liige ja on vaidlustanud, et kohtul on selle üle jurisdiktsioon.