Ungari blokeeris Ukrainale mõeldud EL-i abi

Eesistujariik Tšehhi teatas, et üritab leida viisi, kuidas ülejäänud 26 liikmesriiki saaksid minna Ungarist mööda, et Kiievile toetus üle anda.

«Me ei ole heitunud. Meie ambitsioon on jätkuvalt, et me alustame oma abi eraldamist Ukrainale jaanuari alguses,» ütles Tšehhi rahandusminister Zbyněk Stanjura.