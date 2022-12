Lätlased tühistasid Vene telekanali Dožd ringhäälinguloa

Doždi juhtkond kaotas kontrolli kanali heaks töötavate ajakirjanike tegevuse üle. «Rikkumiste arvu arvesse võttes on riiklik elektroonilise meedia nõukogu kindel, et Doždi juhtkond ei mõista rikkumiste olemust ega tõsidust ning seetõttu ei või nad Läti territooriumil tegutseda,» ütles meedianõukogu esimees Ivars Aboliņš ja lisas, et Läti seadusi peavad järgima ja austama kõik.