Läti julgeolekuteenistus soovitab kanda Doždi saatejuhi musta nimekirja

Julgeolekuteenistus analüüsis Korostelevi pöördumist Doždi 1. detsembri saates «Siin ja praegu» ning jõudis järeldusele, et see sisaldas üleskutset anda ainelist abi ja toetust Vene relvajõududesse mobiliseeritud sõduritele.

Korostelev rääkis saates korduvalt Vene sõdurite raskest olukorrast rindel ning puudulikust varustusest ja toidunappusest.

Tema märkused osutavad, et Dožd on kogunud nende probleemide kohta teavet eesmärgiga aidata neid lahendada, ütles julgeolekuteenistus.

Telekanali selgitustest hoolimata on julgeolekuteenistus seisukohal, et üleskutsed toetada Vene okupatsioonivägesid Ukrainas on Läti infokeskkonnas lubamatud.

Eeltoodut arvestades leidis julgeolekuteenistus, et Korostelevi avaldused on ohuks Läti riikliku julgeoleku huvidele, sest loovad Vene relvajõududest eksliku mulje ning kutsuvad esile kaastunnet agressori vastu.

Läti Riiklik Elektroonilise Massimeedia Nõukogu (NEPLP) otsustas täna tühistada sõltumatu telekanali Dožd ringhäälinguloa.

1. detsembri saade «Siin ja praegu» filmiti Thbilisis ning saatejuht Korostelev elab ja töötab Gruusias.

Kuna tal ei ole Läti viisat, ei saa teda kutsuda oma tegude kohta aru andma, aga julgeolekuteenistus soovitab siseministril kanda ta isikute nimekirja, kellel on keelatud Lätti siseneda.

Doždi peatoimetaja Tihhon Dzjadko selgitas Twitteris, et 1. detsembri saates kõlas saatejuhi lause: «Saatke meile sõnumeid aadressile army@tvrain.tv või kirjutage meile Telegrami. /.../ Loodame, et saame abistada paljusid sõjaväelasi näiteks varustuse ja lihtsalt elementaarsete mugavustega rindel.»

Dzjadko sõnul tekitas see lause vaatajas mulje, et telekanal Dožd osutab Vene väele abi. Dzjadko palus selle eest vabandust ning otse-eetris need sõnad öelnud Korostelev vallandati väidetavalt päevapealt ametist.