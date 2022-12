Leedu teatas telekanali Dožd edastamise peatamisest

Julgeolekuteenistus analüüsis Korostelevi pöördumist Doždi 1. detsembri saates «Siin ja praegu» ning jõudis järeldusele, et see sisaldas üleskutset anda ainelist abi ja toetust Vene relvajõududesse mobiliseeritud sõduritele.

Tema märkused osutavad, et Dožd on kogunud nende probleemide kohta teavet eesmärgiga aidata neid lahendada, ütles julgeolekuteenistus.

Telekanali selgitustest hoolimata on julgeolekuteenistus seisukohal, et üleskutsed toetada Vene okupatsioonivägesid Ukrainas on Läti infokeskkonnas lubamatud.