ÜLESKUTSE ⟩ Aita maailmakuulsa jõululaulu abil ukrainlastel talv üle elada

«Carol of the bells» ehk ukraina keeles «Shchedryk» on üks maailma tuntumaid jõululaule. Vähem teatakse, et lugu on pärit Ukrainast. MTÜ Slava Ukraini kutsub inimesi jõuluajal seda meloodiat märkama ja ukraina inimestele läbi annetuste tänu avaldama.