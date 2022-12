Venemaa uus libakampaania: Poola tahab Ukraina maakondi annekteerida

Yandexi otsingurakenduse andmetest selgub, et 30. novembrist 1. detsembrini näitas Yandexi uudisteagregaat pealkirju Vene riigi rahastuse toel tegutsevatelt või Kremli-meelsetelt väljaannetelt, mis väitsid, et Poolal on plaane Ukraina territooriumi vallutamiseks, selgub Saksa Marshalli Fondi artiklist.

Kaardil kasutatakse mõistet «Novorossija» peaaegu kogu Ukraina territooriumi märkimiseks. Need kolm maakonda, mida Poola kavatses väidetavalt annekteerida, on aga märgitud kaardil nimetusega «Ukraina».

«Vene Föderatsiooni esindajate avaldused «Poola kavatsustest Lääne-Ukraina annekteerimiseks» on järjekordne Kremli katse külvata usaldamatust sõprade vahele. Kas keegi usub, et see töötab? Ukraina ja Poola naeravad selle peale. Koos. On ainult üks riik, mis eirab rahvusvahelist seadust, me teame selle nime,» kirjutas Podoljak Twitteris.