NATO juht: Venemaa püüab Ukraina sõda enne kevadpealetungi külmutada

Ukraina väed on vastupealetungil ning on teinud riigi ida- ja lõunaosas märgatavaid edusamme, muu hulgas on tagasi võetud Hersoni linn.

«Mida me praegu näeme, on see, et Venemaa püüab tõesti seda sõda vähemasti lühikeseks ajaks justkui külmutada, et nas saaksid ümber grupeeruda, taastuda ja üritada siis järgmisel kevadel suuremat pealetungi,» ütles Stoltenberg Financial Timesi korraldatud üritusel.

Ta kinnitas, et NATO liikmed jätkavad Ukraina pretsedenditut relvadega varustamist ning toetavad riiki hoolimata kartusest, et konflikt võib Lääne varud ammendada.

«Sama tähtis kui uute süsteemide lisamine on tagada, et juba tarnitud süsteemid või relvad oleksid tõepoolest kasutatavad ja töötaksid tõhusalt,» rõhutas Stoltenberg.

«See tähendab, et neil on vaja tohutus koguses laskemoona, varuosi ja ka hooldust.»

Viimase aja ägedaimad lahingud on koondunud Ida-Ukraina Bahmuti linna ümbrusse, mida Vene väed on juba mitu kuud püüdnud vallutada.

USA on öelnud, et arvatavasti jätkuvad lahingud eelolevatel kuudel aeglasemas tempos, sest mõlemal poolel tuleb jõudu taastada.

Stoltenberg ütles ka, et tal ei ole andmeid väidetavate Ukraina droonirünnakute kohta, mis tabasid Vene õhujõudude baase Ukraina piirist sadade kilomeetrite ksugusel. Washington on kinnitanud, et tema ei julgustanud Kiievit rünnakuid tegema ega aidanud neile kuidagi kaasa.

NATO juhi sõnul on endiselt põhiline see, et Ukraina võitleb enesekaitseks, Venemaa aga pommitab Ukraina tsiviiltaristut, jättes miljonid inimesed talvisel ajal elektri ja kütteta.

«Ukrainal on õigus kaitsta end selliste rünnakute eest.»