Time nimetas aasta inimeseks Volodõmõr Zelenskõi

Time andis täna aasta inimese tiitli president Zelenskõile ja «Ukraina hingele» vastupanu eest, mida riik on näidanud Venemaa agressioonile.

«Ükskõik, kas lahing Ukraina nimel on täitnud teid lootuse või hirmuga, siis Volodõmõr Zelenskõi on andnud maailmale laengu viisil, mida me ei ole näinud aastakümneid,» kirjutas Time'i peatoimetaja Edward Felsenthal.