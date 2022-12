Venemaa tugevdab kaitsetaristut piiril Ukrainaga

Tema ametivend Vjatšeslav Gladkov Belgorodi oblastist ütles teisipäeval, et inspekteeris kohalikke kaitserajatisi, et «tagada kõigi Belgorodi oblasti elanike julgeolek».

Ta lisas, et oblast hakkab moodustama omakaitseüksusi.

Vene ametnike sõnul on Ukraina väed alates Vene invasiooni algusest mõlemat oblastit korduvalt pommitanud.

Hiljutiste sõjaliste kaotuste järel Ukrainas on oblastites hoogustunud kaitseliinide rajamine.

Briti kaitseministeerium märkis kolmapäeval iga-päevases raportis Vene-Ukraina sõja kohta, et tõenäoliselt on selle eesmärk venemaalastes patriootlike tunnete äratamine.

Samas võib see tõenäoliselt ka osutada, et osa Vene võimukandjate hinnangul on «usutav invasioonioht» Ukraina poolt, lisas ministeerium.