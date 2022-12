Elurikkuse katastroofilise kao peatamiseks napib üksmeelt ja raha

Suurimaks takistuseks kaitstava ala laiendamisel ja kahjuliku majandustegevuse lõpetamisel on küsimus, kuidas leida selle soodustamiseks rahalist toetust arengumaadele. Kanadas Montrealis eile alanud ÜRO liigirikkuse konverentsile (COP15) eelnenud kolmel läbirääkimispäeval tehti minimaalselt edusamme, mis jätab õhku võimaluse, et kõikehõlmavat lepet kuni 19. detsembrini kestval tippkohtumisel ei sünnigi.

«Loodus on inimkonna parim sõber. Looduseta pole meil mitte midagi. Looduseta pole me mitte miski. Ja ometi näib inimkond püüdlevat hoolimatult hävingu suunas. Me peame sõda looduse vastu,» lausus ÜRO peasekretär António Guterres konverentsi avades.