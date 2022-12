Ukraina ülemraada esimees: loodan NATO ukse, mitte õhuakna avanemist

«Teate, ma olen poliitikas alati olnud aususe ja avatuse pooldaja. Ja võib-olla on see omadus, mida Ukraina alati näitab ja ootab samasugust avatust teistelt riikidelt, liitudelt ja rahvusvahelistelt organisatsioonidelt. Seega, kui tuleb teade, et uks on lahti, ütleb Ukraina: oleme valmis sellest uksest sisse astuma,» ütles Ukraina parlamendi juht eile BNSile antud usutluses.

«Oleme valmis täitma NATO kui alliansi standardeid ja nõudeid, kuid tahame, et see uks oleks päriselt lahti, mitte muutuks õhuaknaks,» kommenteeris Stefantšuk NATO peasekretäri Jens Stoltenbergi läinudnädalast avaldust, et Ukrainale «NATO uksed on avatud» ja Venemaa sissetungile vastu seisvast riigist saab kunagi bloki liige.

Septembris taotles Kiiev kiirendatult NATO liikme staatust, kuid tõenäosus, et see niipea juhtub, näib tume, eriti Ukraina sõja ajal.

Kiiev loodab, et läbimurre saavutatakse järgmisel aastal Vilniuses alliansi tippkohtumisel.

Stefantšuk ütles ka, et aasta lõpuks täidab Ukraina kõik Euroopa Liidu kandidaatriigi staatusega võetud kohustused, et järgmise aasta alguses alustada ühendusega liitumise üle ametlikke läbirääkimisi.

«Selle aasta lõpuks teavitame ELi kõigi Ukrainale esitatud tingimuste täitmisest. Teame, et EL hindab aasta lõpus, kuidas Ukraina neid tingimusi täidab. Kui hinnang on soodne, siis loodame, et oleme valmis alustama läbirääkimisi täisliikmesuse üle järgmise aasta alguses,» sõnas poliitik.