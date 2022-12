Kreml: Krimmis on Ukraina rünnakute oht

Venemaa annekteeris Krimmi 2014. aastal pärast libareferendumi korraldamist. Ukraina ja lääneriigid peavad anneksiooni ebaseaduslikuks. Vene armee on kasutanud Krimmi baasina Ukraina ründamiseks 24. veebruaril alanud invasioonis.

«On kindlasti oht, sest Ukraina pool jätkab terrorirünnakute korraldamise poliitikat. Teisalt on meil infot, et võetud on tõhusaid vastumeetmeid,» rääkis Kremli pressisekretär Dmitri Peskov ajakirjanikele.