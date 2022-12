Vene sõjavange intervjueeriv blogija: venemaalasi eristab teistest rahvastest üks kummaline joon

Kuidas juhtus, et otsustasite seda teha ja miks teile see võimalus anti? Alguses arvasin, et olete Ukraina eriteenistuse töötaja.

Ma ei ole eriteenistuse töötaja ega isegi ajakirjanik, ma olen jurist. Enne sõda olin blogija, aga see oli lihtsalt hobi. Kui sõda algas, hakkasime kõik mõtlema, kuidas riigile kasu tuua. Registreerisin end territoriaalkaitsesse ja võtsin samal ajal selle projekti ette. See on siseministeeriumi projekt, mille käivitasime selleks, et venemaalased saaksid meie poole pöörduda ja otsida oma Ukrainasse läinud sugulasi.