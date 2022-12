Iraanis hukati esimene meeleavaldustega seoses kinni peetud inimene

Andreas Friedrichs via www.imago-images.de / Scanpix

Foto: Andreas Friedrichs via www.imago-images.de / Scanpix

Võllas Iraani võimude vastasel meeleavaldusel. Foto on illustratiivne.

Iraan teatas täna, et on hukanud vangi, kes väidetavalt pani toime kuriteo riigis lahvatanud massimeeleavalduste ajal; teadaolevalt on tegemist esimese protestiga seoses täide viidud surmanuhtlusega.