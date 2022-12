Nigeeria sõjavägi viis läbi salajase massiabortide programmi

Sõjaväeasutustes ja välitingimustes osutusid mõned abordid surmavaks. Kuigi Reuters ei suutnud kindlaks teha surmajuhtumite täielikku ulatust peaaegu 10 aastat kestnud programmi jooksul, ütlesid neli sõdurit ja kaks julgeolekuametnikku, et nad olid tunnistajaks abortide tagajärjel surnud naistele või nägid nende surnukehi.

Intervjuude kohaselt leiavad sõjaväelased ja mõned tsiviilelanikest, et Boko Harami vägistajate lapsed on veresugulusega määratud ühel päeval Nigeeria valitsuse ja ühiskonna vastu mässama. Abordiprogramm loodi väidetavalt selleks, et hävitada võitlejad juba enne nende sündi, kirjutas Reuters.