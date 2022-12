Iraani naisprotestijaid tulistatakse näkku ja genitaalidesse

Haavata saanuid vahistamise kartuses salaja ravinud arstid ja õed märkisid, et režiimivastastel meeleavaldustel viga saanud naiste juures on neile jäänud silma erinevad vigastused meestega võrreldes.

Meestel olid tavaliselt tinakuulide haavad jalgades, tagumikus ja seljal. Paistab, et julgeolekujõud on aga naiste puhul kasutusele võtnud erineva taktika.

«Ma ravisin 20. eluaastate alguses naist, keda oli tulistatud kahe pelletiga genitaalidesse. Veel kümme pelletit olid tulistatud tema reide. Neid kümmet pelletit oli lihtne eemaldada, aga need kaks teist kujutasid väljakutset,» lausus Isfahani provintsis töötav arst The Guardianile.

«Valitses tõsine risk vaginaalse infektsiooni tekkeks, seega palusin ma tal minna usaldusväärse günekoloogi juurde. Ta ütles, et ta avaldas meelt, kui umbes kümnest julgeolekuagendist koosnev grupp piiras ta ümber ja tulistas teda genitaalidesse ja reitesse,» lisas anonüümsuse tingimusel rääkinud arst.

Tema sõnul on julgeolekujõud võtnud meeste ja naiste puhul kasutusele erineva taktika, sest nad «tahavad hävitada nende naiste ilu».

Kümme The Guardianiga rääkinud meedikut hoiatas, et sellised haavad võivad tekitada sadadele noortele Iraani naistele püsivad kahjustused. Eriti tavalised olid lasud naiste, laste ja meeste silmadesse.

Meedikute fotod tõestavad, et protestijate tulistamiseks on kasutatud tinakuule, mida on tulistatud väikeselt distantsilt. Mõnel fotol on näha inimesi kümnete tinakuulidega naha all.

Osad meedikud süüdistavad julgeolekujõude ka mässukontrolli reeglite rikkumises ja inimeste tulistamises jalgadesse, et vältida elutähtsate organite kahjustamist.

Üks Karaji linna arst ütles, et julgeolekujõud tulistavad naisi näkku ja intiimpiirkonda selle pärast, et neil on alaväärsuskompleks. «Ja nad tahavad oma seksuaalsetest kompleksidest vabaneda nende noorte inimeste vigastamise teel,» lisas ta.

Isfahanis töötava arsti sõnul on ta neist kogemustest traumeeritud ning tal on raske tegeleda kogu valuga, millele ta on tunnistajaks olnud.