Maailmas avastati veel kümneid Hiina «politseijaoskondi»

Kõige rohkem selliseid asutusi paikneb teadaolevalt Itaalias, kus neid on avastatud 11, teatas Hispaania kodanikuõiguste ühendus Safeguard Defenders.

Septembris teatas Safeguard Defenders, et maailmas on leitud 54 taolist baasi, mille tulemusel algatati politseijuurdlus vähemalt 12 riigis, nende seas Kanadas, Saksamaal ja Hollandis.

Esmaspäeval avaldatud raportis teatas ühendus, et on tuvastanud veel 48 jaoskonda, millest 11 asuvad Itaalias. Teised värskelt tuvastatud jaoskonnad paiknevad Horvaatias, Serbias ja Rumeenias, vahendab The Guardian.