KOHALIK VAADE ⟩ Läti uus veebikeskkond muudab Ukraina toetamise Netflixi-tellimuse sarnaseks

Ametilt loovjuht Upenieks märkas juba tänavu hiliskevadel, et inimeste tähelepanu hakkas sõjalt Ukrainas mujale libisema. «Ma töötan reklaaminduses ja meil tuleb kogu aeg lahendada mingeid probleeme, nii et ma teadlikult langetasin otsuse selle kallal töötada – Ukrainas on sõda, inimeste annetamisinnukus on kahanemas, inimesed hakkavad olukorraga harjuma, Instagrami lugudest on uudiste jagamine kadumas ning selle asemele ilmuvad pildid Aperol Spritzi kokteiliklaasidest,» kirjeldas ta.