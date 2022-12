ÜLEVAADE ⟩ USA sõjavägi saadab Black Hawki pensionile

Pentagon teatas esmaspäeval, et valis kuulsa helikopteri järeltulijaks ettevõtte Bell toodangu V-280 Valor, mida eelistati Boeing-Sikorsky Defiant X-le.

Textroni omandis ettevõttele on see tohutu võit, sest lõpuks võib hankevõit tuua sisse rohkem kui 70 miljardit dollarit, olenevalt sellest, kui palju lennumasinaid Pentagon ja välisriigid tellivad, vahendab Defense One.