ÜLEVAADE ⟩ Aadliku juhitud riigipöördeplaan heidab varju Saksa relvajõududele

Silma torkab seegi, et üleeile kinni nabitud putšikavandajate seas on mitu Saksa sõjaväe eliitüksusega seotud isikut, teiste seas üks tegevteenistuja. Kinni võetud 25-liikmeline seltskond on kirju: aadliku ja sõjaväelaste kõrval osales vandenõus poliitiku taustaga kohtunik, kohalik poliitik ja ekspolitseinik, aga Der Spiegeli andmeil ka näiteks tuntud kokk, lennundusklubisse kuuluv piloot, autotöökoja omanik ja klassikalist muusikat esitav tenor, kes pidi riigipöörde järel saama kultuuriministriks.

Lisaks toetas üks jõukas arst rühma rahaliselt ja hoolitses n-ö vaimsete küsimuste eest, samas kui kaaslaste usaldusväärsuse kontrollimiseks oli kaasatud kaks selgeltnägijat.

Nordrhein-Westfaleni kristlikust demokraadist peaminister Hendrik Wüst möönis RTL/ntv eetris, et kõik see kõlab omamoodi ogaralt, kuid kui selliste vandenõudega on seotud sõjaväes juhtival kohal olnud inimesed ja neil on ligipääs relvadele, oleks ohtlik toimuva üle nalja heita.

Reichsbürgerite liikumist uurinud demokraatiaekspert Oliver Gottwald möönis, et ikka ja jälle ilmneb, et politseis ja relvajõududes on paremäärmuslike teooriate toetajaid, ning vaja oleks palju otsustavamat tegutsemist radikaliseerumise vastu. «Kõik peaksid siin olema valvsad, sealhulgas igaüks isiklikult,» lausus ta uudisteagentuurile DPA, lisades, et oleks ekslik eeldada, et nüüd vahele võetud grupeering on ainus omalaadne.