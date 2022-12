AK ⟩ Pax Russica tšetšeeni moodi: Kadõrovi klanni jäljed ja tšetšeenide kriminaalne võrgustik Euroopas

Kadõrovist on räägitud kui Venemaa Föderatsiooni riigipeakandidaadist ja talle on ennustatud märkimisväärset tõusu Venemaa võimuladvikus. Sarnast karjääri on pakutud ka Wagneri eraarmee loonud Putini nn kokale ja kriminaalse taustaga oligarhile Jevgeni Prigožinile. Vaevalt, et praegu valitsevad huvigrupid niisama lihtsalt selliseid avantüüre läbi lasevad.

Selge on see, et mida aeg edasi, seda enam Venemaa kriminaalsed kombed süvenevad ja need on ohuallikaks kogu Euroopale. Sõjalise suurriigina on idanaaber läbi kukkumas ning seda kompenseeritakse n-ö pätikultuuriga, mida püütakse rakendada ka Euroopas oma võrgustike abil. Sellistes võrgustikes on kandev roll Kadõrovi Tšetšeenia kuritegelikel või muudel sarnastel huvigruppidel. Artiklis vaatleme tšetšeenide diasporaad Euroopas, eriti Austrias ja Prantsusmaal. Kasutame Austria, Saksamaa ja Prantsusmaa näiteid selleks, et näidata seoseid tšetšeenide ja kuritegeliku maailma, Kadõrovi ja Putini enda kriminaalgrupeeringute vahel.