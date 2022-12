IGOR TARO UKRAINA PÄEVIK ⟩ Vene relvajõud tõstavad väljakujunenud pealetungisuundadel survet

Õhulööke sai ka Klištšiivka küla Bahmutist lõunas, kus jäi pidama Vene okupantide viimane suurpealetung. Nüüd on näha, et nad on seal takerdunud ja rünnakud jätkuvad Andriivka ja Kurdjumivka servades, kust venelasi edasi ei lasta.

Bahmutis on suurtükitule intensiivsus langenud

Kadõrovlastele on halb uudis - ukrainlased on hakanud suurekaliibriliste kuulipildujate moona seapekiga määrima, et sellega pihta saanud okupandid ei pääseks paradiisi oma neitsite juurde. Tundub ebausutav, et ukrainlased raatsivad sellele ettevõtmisele palju pekki raisata.

Samas Bahmuti suunal olevat suurtükitule intensiivsus mõnevõrra langenud. Eelnevatel päevadel oli statistikas paari suurtükipatarei jagu relvasid hävitatud. Võimalik, et kombinatsioonis logistika ja moonaladude hävitamisega on see andnud tuntava efekti. Nüüd kasutavad selle asemel tanke.

Donetski suunal on okupantide põhipingutus Avdiivka. Sellest põhjapool Kamjanka küla kohal oli lennuväe rakendamist. Ju pole seal muud suurt kaliibrit ja tehnikat võtta. Samuti oli lennuvägi ründamas Horlivka poolt Pivdinne asulat Torske külje peal - ka see on uuem rünnakusuund.

Avdiivka elanike arv 2020. aasta seisuga oli natuke üle 30 tuhande. See on asula, mida Vene okupandid pole suutnud vallutada aastast 2014, kuigi see on täiesti rindejoone kõrval. Bahmut on kaks korda suurem, kuid mõlemad linnad Ukraina mastaabis pisikesed. Kremli haare kahaneb.