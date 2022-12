Kõrged energiahinnad seavad Euroopas tuhanded töökohad löögi alla

Hollandi alumiiniumitootja Aldel kavatseb 2022. aasta lõpuks vallandada peaaegu kõik oma 200 töötajat. Suuremamahulistest koondamistest on Eurofoundi andmetel teatanud ka Saksamaa ja Slovakkia keemiatööstused. Surve all on plasttoodete ja rehvide tootmisele pühendunud firmad.

Energiakriisi mõju on alles algusjärgus ja kuivõrd Ukraina sõja lõppemisest mingisuguseid märke ei ole, siis on ELi sihtasutuse hinnangul täiendavad ümberkorraldused vältimatud.

EUObserver nentis, et kriisieelsel tasemel on tootmise mahte suudetud hoida ELi liikmesriikide valitsuste jõupingutuste tulemusel, sest kasutusele on võetud kaitsemeetmeid ja tööstus ise on osutunud kohanemisvõimeliseks vähendades energia tarbimist.