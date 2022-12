Valgevene ja Venemaa alustasid Ukraina piiril ühisõppust

Venemaa kaitseminister Sergei Šoigu teatas eile, et Vene läänerindele paigutatavad täiendavad väeüksused jätkavad intensiivsete sõjaliste õppustega, tehes koostööd Valgevene relvajõududega. Venemaa minister väitis, et õppused toimuvad aastaringselt ja laskeharjutusi viiakse läbi nii käsirelvade kui granaadiheitjatega.

Valgevene ametlik uudisteagentuur Belta vahendas riigi julgeolekunõukogu teadetele viidates, et viiakse läbi õppusi võitlemaks terrorismiga ja sõjaliste harjutuste tõttu võib sõjatehnikat näha maanteedel, mis võib häirida liiklust. Venemaa osalemisest õppustel Belta vaikis, sõnas Helsingin Sanomat.

Ühisõppusele eelnes Venemaa ja Valgevene kaitseministrite kohtumine eelmisel nädalal Minskis. USA sõjauuringute instituut (ISW) toob välja, et Valgevene osalus Venemaa sõjas Ukraina vastu on väga ebatõenäoline ja selle peamiseks takistuseks on Valgevene president Aljaksandr Lukašenka, kes ei soovi sekkuda sisepoliitilistel põhjustel.