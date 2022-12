Poola võimuerakonna juht hoiatab Saksamaa eest

Võimuerakond Seadus ja Õiglus eesotsas Kaczyńskiga on asunud järgmise aasta valimiste eel sarjama Saksamaad ja heidab oma võistlejatele ette ustavust Berliinile.

Paljud poolakad on suhtunud kriitiliselt Saksamaa suhetesse Venemaaga enne Vene vägede Ukrainasse tungimist. Iseäranis heidavad nad ette gaasilepinguid, mis seadsid Saksamaa sõltuvusse Vene gaasist ja on aidanud Venemaal sõjapidamist rahastada.

Seaduse ja Õigluse kriitikud ütlevad aga, et valitsuserakonna Saksa-vastased väljaütlemised ohustavad juba Poola riiklikke huve ja võivad lüüa lääneliitlaste vahele lõhe, mis on eriti ohtlik Ukraina sõja olukorras.

Kaczyński reageeris pakkumisele juba alguses tõrjuvalt, öeldes, et Patriotid tuleks paigutada Ukrainasse, mis ei ole aga Saksamaale vastuvõetav.

«Saksamaa senine suhtumine ei anna põhjust uskuda, et nad otsustavad Vene rakette alla tulistada,» ütles ta.

Kaitseminister Mariusz Błaszczak teatas viimakse teisipäeval, et Poola on nõus Patriotid vastu võtma.

«Patriotide paigutamine Lääne-Ukrainasse oleks suurendanud Poola ja Ukraina julgeolekut,» märkis ta ja lisas, et ehkki on pettunud Saksamaa otsuses «loobuda Ukrainat toetamast», tehakse nüüd tööd raketisüsteemi paigutamiseks Poola.

Opositsioon ja valitsuse kriitikud ütlevad, et tegemist on valimistaktikaga, mis peaks tooma Seadusele ja Õiglusele Teist maailmasõda mäletavate vanemate inimeste hääled.

Paljudel poolakatel seostub aga tänapäeva Saksamaaga hulk positiivseid asju, nad on seal töötanud või õppinud. Suur läänenaaber on Poola tähtis kaubanduspartner ning liitlane NATO-s ja Euroopa Liidus.

Seadusel ja Õiglusel läheb kolmanda ametiaja võitmine raskeks eeskätt kiire inflatsiooni ja asjaolu tõttu, et EL on Poolalt õigusriigi ja demokraatia põhimõtete järgimist oodates blokeerinud miljardeid eurosid.

Kui hästi saksavastane retoorika neid 77 aastat pärast ilmasõja lõppu valimistel aitab, ei ole teada. Sõjateema on tähtis, sest paljud inimesed on Ukraina sõja tõttu ärevil, kui hulga valijate jaoks on kõige olulisem majandus.