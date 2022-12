Johanna-Maria Lehtme sai Ukraina relvajõudude medali

Lumekangelased saavad talvevormi selga

«Lootuse jõulud» ei ole sellise hooga käima läinud, nagu sõduritele talvevormide jaoks raha kogumine. Kahe nädalaga on kogutud 476 538 eurot, mille eest saab komplekteerida ligi 8000 abipakki. «Ma ei ole õnnetu selle üle. On nagu on, me aitame inimesi nii palju, kui saame,» rääkis Lehtme. Ta lisas, et Slava Ukraini reservidest juba teinud ettemaksu 10 000 paki tellimiseks ja juba on välja jagatud 4000 pakki. See tähendab, et abi jõuab 28 000 inimeseni.