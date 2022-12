Briti piirivalvurid streigivad jõulupühade ajal

Avalike ja kommertsteenuste (PCS) ametiühingu peasekretär Mark Serwotka ütles, et piirivalvurid seiskavad töö kaheksa päeva jooksul ehk 23.–31. detsembrini, kui nende nõudmisi palga ja töötingimuste osas ei rahuldata.

Teistes riigisektorites nagu maanteeamet ning töö- ja pensioniamet töötavad PCS-i liikmed on streigist teatanud juba varem.

Serwotka ütles, et töötajatel on raske toime tulla elukalliduse hüppelise tõusuga, mille põhjustasid kahekohaline inflatsioon ja kõrged energiahinnad Ukraina sõja taustal.

«Valitsus võib need tööseisakud homme peatada, kui ta raha lauale paneb,» rõhutas peasekretär Londonis korraldatud pressikonverentsil. Serwotka hoiatas, et keeldumisel on tõsised tagajärjed.