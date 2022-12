Kurikuulus surmakaupmees Viktor But maandus Venemaal

Endise Nõukogude Liidu kõrge sõjaväeohvitseri Viktor Buti teod inspireerisid 2005. aasta Hollywoodi filmi «Sõjajumal» («Lord of War») režissööri Andrew Niccolit ning andsid Butile muljetavaldavalt hirmuäratava hüüdnime Surmakaupmees.

13. jaanuaril 1967 Tadžikistanis sündinud But vahistati Tais 2008. aastal ja Tai võimud andsid ta 2010. aasta novembris USA-le üle.

Kandis 25-aastast vanglakaristust

2012. aasta aprillis tunnistati But USA kohtus süüdi relvade müümises terroristidele, kes kasutasid neid relvi ameeriklaste tapmiseks. Ta mõisteti süüdi õhutõrjerakettide tarnimises ja terroriorganisatsiooni abistamises. Kuigi Venemaa võimud reageerisid kohtuotsusele ägeda kriitikaga, mõisteti But 25 aastaks vangi, vahendas BBC.

But alustas oma karjääri 1990. aastate alguses, pärast NSV Liidu lagunemist. Oma äri ehitas But üles, kasutades Nõukogude Liidu lennuväljadele mahajäetud sõjalennukeid. Lennukid olid müügis koos pilootidest meeskondadega ja sobisid hästi kauba toimetamiseks üle kogu maailma.

Oli enda sõnul rahvusvaheline transpordiärimees

Esialgu suunas But relvi varifirmade kaudu sõjast räsitud Aafrika erinevatesse osadesse (Angola, Kongo, Rwanda), kus kohalikud sõjapealikud kasutasid neid kodusõdade ajal. Lähis-Ida meedia on Buti tegevust seostanud ka al-Qaeda ja Talibani relvadega varustamisega, sealhulgas on leitud jälgi tema tegevusest ka Afganistanist.