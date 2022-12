ÜRO inimõigusjuht lubas keskenduda uiguuride olukorrale Hiinas

Volker Türk asus ÜRO inimõigusvoliniku ametisse oktoobris. Ta rõhutas, et Michelle Bachelet' 31. augustil avaldatud raport Xinjiangi inimõigusolukorra kohta on väga oluline.

«See on toonud esile väga tõsised mured inimõiguste pärast. Ning minu tähelepanu on suunatud raportis antud soovituste järgimisele,» ütles Türk Genfis pressikonverentsil.

Bachelet avaldas raporti vaid mõned minutid enne oma ametiaja lõppu, seistes silmitsi Pekingi survega dokumenti mitte avaldada, kuid samas ka lääneriikide ja inimõiguslaste survega see avaldada.

Selles anti ÜRO kinnitus pikaajalistele süüdistustele, mille järgi Peking on pidanud kinni enam kui miljon uiguuri ja teist moslemit ning viib läbi naiste sundsteriliseerimist.

Peking on süüdistusi jõuliselt tõrjunud ning on nimetanud ÜRO-d jõhkardiks ning USA ja Lääne kaasosaliseks.

Hiina väitel on sel regioonis kutseõppekeskused, mis on mõeldud äärmusluse vähendamiseks. Peking on alates raporti ilmumisest üritanud veenda riike seda maha kandma.